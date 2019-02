© foto di Alberto Fornasari

Attaccante come papà Pasquale, entusiasta e disincantato come qualsiasi ragazzino della sua età. Per Alessio Luiso, classe 2002, si apriranno a breve le porte della Roma per uno stage settimanale al Centro Fulvio Bernardini. Una chiamata arrivata al culmine di un cammino che ha fatto emergere qualità e talento del ragazzo, protagonista di 14 gol in 11 partite con gli Allievi del Sora. In estate, per Luiso jr, era arrivata anche la convocazione in prima squadra: un premio meritato per un baby che, negli ultimi tempi, è stato monitorato non a caso anche da club di prima fascia come Napoli, Juve, Milan o Lazio. Al momento sarà la Roma la prima a valutarlo. Poi si vedrà. Nel frattempo, Alessio Luiso potrebbe debuttare coi bianconeri nel campionato di Eccellenza. Un modo per iniziare a farsi le ossa coi grandi dopo la partecipazione al ritiro estivo.