Lutto del calcio, è morto Ezio Vendrame. Genio e sregolatezza in campo e scrittore

È morto a 72 anni dopo una lunga malattia Ezio Vendrame, ex calciatore e scrittore. Paragonato per l'estro e anche per la sregolatezza a George Best, Vendrame ha brillato soprattutto con la maglia del Vicenza guadagnandosi il passaggio al Napoli nella stagione 1974-75. Appese le scarpette al chiodo ha allenato per qualche anno a livello giovanile e si è riciclato come scrittore, scrivendo numerosi libri tra i quali: "Se mi mandi in tribuna godo" dove raccontava la sua esperienza da calciatore "fuori dagli schemi".