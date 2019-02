Lutto nel giornalismo, muore Paolo Brera

Fonte: Giornalistitalia.it

È morto, a 69 anni, per un infarto, ieri sera mentre viaggiava sulla metropolitana di Milano, Paolo Brera, figlio del giornalista Gianni Brera. A sua volta giornalista (per Famiglia Cristiana, il SecoloXIX e il Corriere della sera, prima di dirigere la rivista “Brera”), ma anche economista, scrittore e traduttore di opere dal russo e altre lingue, Paolo Brera ieri pomeriggio ha presentato il suo ultimo libro, un giallo dal titolo “Il futuro degli altri”, prima di essere colpito dal malore, verso le 20, mentre si trovava in metropolitana, la M2, nei pressi della fermata Moscova. Inutile l’intervento dei paramedici arrivati con un’ambulanza.

Martedì prossimo avrebbe dovuto partecipare, a Milano, ad un convegno dedicato ai cento anni dalla nascita del padre.

Paolo Brera lascia la moglie, Rosetta Griglié, e due figlie, Jalée e Lavinia Lys.