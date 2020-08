Maifredi: "Sarri ha sbagliato con CR7. La scelta perfetta per la Juve sarebbe stata Allegri"

Spazio anche alle parole di Gigi Maifredi sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, in merito al cambio allenatore della Juventus: "Sarri ha sbagliato con Cristiano Ronaldo, io con Baggio non feci lo stesso. Il gioco doveva passare tutto da lui, non puoi chiedere a CR7 di cambiare il suo modo di giocare. Pirlo piace ai senatori ma Guardiola o Zidane sarebbero stati il top se fossero stati liberi. La scelta perfetta secondo me sarebbe stato il ritorno di Massimiliano Allegri".