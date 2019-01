Mano pesante dell'Inter, 100 mila euro di multa a Icardi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter adotta la mano pesante per il proprio capitano, Mauro Icardi, reo di essere rientrato in ritardo all'allenamento odierno. Cento mila euro di multa che sembrano anche un comunicato a Wanda Nara, in piena rotta con la società tramite le proprie affermazioni ai media argentini. Il rapporto sembra sempre più ai minimi termini.