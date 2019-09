Mantovani: "Da sampdoriano, Vialli presidente lo appoggerò sempre"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Enrico Mantovani, ex presidente della Sampdoria, parla a Radio Kiss Kiss della sfida al Napoli e in generale dell'attualità in casa blucerchiata: “Gli ultimi precedenti al San Paolo contro il Napoli non giocano a nostro favore, ma non si sa mai. Gli azzurri sono favoriti e rispetto all’anno scorso siamo meno ottimisti viste le due sconfitte e le vicende societarie. Da sampdoriano, Luca Vialli presidente lo appoggerò sempre per quello che ha fatto per noi. Ritengo che lui abbia deciso di intraprendere una grande sfida e il fatto che abbia scelto la Samp mi inorgoglisce senza dimenticare che anche Massimo Ferrero ha fatto molto bene.”