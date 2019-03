Fonte: Tuttonapoli.net

Diego Maradona continua a far parlare di sè. Per l'ex campione azzurro, infatti, si prepara un'altra querelle legata ad un ennesimo presunto figlio illegittimo, come spiega Il Corriere dello Sport: "Ora, sembrerebbe essersi aggiunto il decimo, così, il Maradona Team sembra ad un passo dal compimento. La notizia rimbalza dall'Argentina, precisamente dalla trasmissione Nosotros a la mañana, dove un giovane 18enne, al secolo Santiago Lara, ha dichiarato fra lo stupore generale: «Per me, mio padre sarà sempre Marcelo Lara, ma da quello che ho capito e da quello che mi hanno spiegato, mio padre è presumibilmente Diego Maradona». A porre un freno alle voci, per ora, ci ha pensato l'assenza di un test del DNA".