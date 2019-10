Marani: "La Juve ha un problema, de Ligt è in affanno. Rigore? Al limite"

Matteo Marani, vicedirettore di Sky Sport, ha parlato della prova della Juventus e del rigore concesso al Lecce nella ripresa nello studio che ha seguito la gara: "Il Lecce ha giocato contro tutte le big del campionato, la classifica va filtrata. La Juve ha gettato via una grande occasione, con CR7 assente è mancata la giocata dal cilindro. La Juve ha un problema ed è de Ligt, è un po' in affanno, che si sta prolungando, al di là dell'episodio del rigore. Non è il suo momento fortunato, ma nei meccanismi bianconeri deve ancora entrare e crescere. È stato buttato dentro in fretta. Sul rigore credo siamo veramente al limite, è una interpretazione".