Marani sprona l'Inter: "Ora vincete l'Europa League per Gigi Simoni"

vedi letture

"Vincetela per Simoni". È questo il messaggio che Matteo Marani, dalle colonne di Tuttosport, manda all'Inter in vista della finale di Europa League contro il Siviglia. Una coppa, per il popolo nerazzurro, indissolubilmente legata al nome di Gigi Simoni, scomparso poche settimane fa. "E adesso - si legge sulle pagine del quotidiano torinese - cara Inter, adesso che puoi sollevare al cielo di Colonia la Coppa, hai un motivo in più per vincerla. Il motivo si chiama Gigi Simoni. Ci ha lasciato tre mesi fa, lui che resta l’ultimo ad averla conquistata con l’Inter. È un segnale dall’alto o una strana coincidenza? Ognuno la pensi come vuole. [...] Gigi è morto il 22 maggio e meno di cento giorni dopo la sua Inter è tornata nel punto in cui l’aveva lasciata lui. Dal giorno della scomparsa a Pisa, dopo un ictus che lo aveva colpito più di un anno fa, in tanti hanno voluto ricordare il garbo, l’educazione, il riserbo, lo stile asciutto dell’uomo. [...] Molto diversi, Conte e Simoni, nel senso che Antonio è un leone dotato di leadership dominante, mentre Gigi ha sempre misurato dichiarazioni e gesti. Però in comune hanno avuto la capacità di leggere e cogliere lo spirito interista, sapendo che guidare il club nerazzurro è sofferenza prima che piacere, ma che la ricompensa è la gratitudine eterna, come quella garantita a Simoni".