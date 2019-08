Marcelo: "Roma, Pau Lopez è una garanzia. Lo conosciamo bene"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'asso del Real Madrid, Marcelo, dice la sua sulla Roma che i blancos affronteranno domenica in amichevole: "È un nuovo progetto con un nuovo tecnico. È un peccato che sia fuori dalla Champions, negli ultimi anni la Roma ha raggiunto risultati spettacolari. Fonseca mi sembra buono, puà portare una ventata di novità. Spinazzola anche è un acquisto interessante e occhio poi al portiere: Pau Lopez è forte, una vera garanzia per il futuro, noi in Spagna lo conosciamo bene".