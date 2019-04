© foto di Federico De Luca

Pierpaolo Marino, ex direttore sportivo tra le altre di Napoli e Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in merito alla situazione legata al futuro di Mauro Icardi: "L'anno prossimo se ne andrà e ci sarà rifondazione in casa nerazzurra. Non vendo in bilico Spalletti per i risultati che ha ottenuto ma per come ha gestito il caos negli ultimi due mesi. Questo periodo ha logorato anche le sue certezze".