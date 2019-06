Marocchino: "Sarri ha fatto tanta gavetta e questo lo rende simpatico"

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di Terzo Tempo, è intervenuto l’ex bianconero Domenico Marocchino: “La conferenza di Sarri? È stato ironico come Allegri. Mi è piaciuto abbastanza, anche se ha parlato tanto di Napoli, volendo fare il pignolo. Io ero contiano, allegriano e adesso sarò sarriano. È un allenatore che ha fatto tanta gavetta e questo lo rende simpatico. Non c’è un passaggio in particolare che mi abbia colpito, alla fine della fiera nel mondo del calcio gli allenatori parlano bene e a volte razzolano male. Le parole contano poco. Un allenatore che arriva alla Juventus è difficile che non crei aspettative. L’ha detto anche lui, rivincere è difficile. Sono curioso di questa Juventus stile Napoli e di questa Inter stile Juventus. È una bella macedonia”.

Quale giocatore sacrificherebbe in chiave mercato? “Bisogna fare anche un discorso di età, il più vecchio è Mandzukic che però ha dato tanto alla Juventus. Mi dispiacerebbe cederlo. Higuain? Sono molto curioso”.