© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono state comunicate le formazioni ufficiali dell’amichevole del Velodrome tra Marsiglia e Napoli, in programma per festeggiare i 120 anni del club francese. Tra le fila azzurre titolare Elmas a centrocampo in tandem con Fabian, mentre in difesa dal 1’ ci sono Manolas e Luperto.

MARSIGLIA (4-3-3): Mandanda; Sakai, Caleta-Car, Kamara, Amavi; Sanson, Strootman, Chabrolle; Sarr, Payet, Radonjic. All. Villas-Boas

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Hysaj, Manolas, Luperto, Ghoulam; Elmas, Fabian; Callejon, Mertens, Insigne, Milik. All.: Ancelotti