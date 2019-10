Maspero sul Torino: "A Mazzarri manca un Ribery. Verdi una scommessa"

© foto di Jacopo Duranti/tuttolegapro.com

L'ex centrocampista di Fiorentina e Torino Riccardo Maspero, ha parlato a Radio Sportiva: "Montella da tempo cercava la quadra giunta, Ribery ha dato il tocco magico per valorizzare al meglio i giovani presenti in rosa. Il francese è un top player, fa la differenza in campo e nello spogliatoio, è arrivato motivato e Firenze è l'ambiente ideale per lui. Il Toro? Mazzarri merita rispetto e continuità nel lavoro. Al Torino manca proprio un Ribery, un top player che nei momenti delicati ti dà serenità. Verdi ha grandi qualità, ma deve ancora dimostrare ed è una scommessa. Se si vuole puntare in alto si devono avere delle certezze".