Matri: "Vorrei restare nel mondo del calcio, ma sinceramente non mi vedo come allenatore"

Il pallone di Alessandro Matri si è fermato prima del Coronavirus. A gennaio lo svincolo dal Brescia, poi un mesetto di allenamenti con il Monza degli amici Adriano Galliani e Cristian Brocchi. "Non so ancora se tornerò a giocare - racconta il 35enne ex attaccante a Tuttosport -. Sto sfruttando questo periodo in casa a causa dell’emergenza sanitaria anche per pensare e ragionare sul mio futuro. Vorrei restare nel mondo del calcio, ma sinceramente non mi vedo come allenatore".