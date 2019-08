Maxi Lopez, consigli ai connazionali: "Icardi e Dybala cambino squadra"

© foto di Insidefoto/Image Sport

I consigli di Maxi Lopez. L'attaccante argentino, ai microfoni di Radio Sportiva, ha parlato della situazione di quattro suoi connazionali, a partire dal nemico storico, Mauro Icardi: "La cosa giusta da fare per Icardi è provare ad andare altrove e continuare, perché la carriera di un giocatore è molto corta e si deve sempre dimostrare. Quando si ha voglia di continuare a crescere e di fare altre cose, si trova un altro progetto e si riparte, anche se quando un giocatore gioca tanti anni in una squadra è difficile lasciarla". Lo stesso, per Maxi Lopez, dovrebbe valere per Higuain: "Higuain e Icardi sono attaccanti forti, hanno fatto tanti gol in Serie A e non faranno fatica a trovare un'altra squadra".

Dybala e Lautaro - Lo stesso consiglio lo dà a Dybala: "È un giocatore fortissimo, magari cambiando e andando da un'altra parte potrà esprimere qualcosa in più di quello che ha fatto alla Juve. È stato uno dei giocatori migliori in assoluto, ma a volte dopo tanti anni in una squadra si deve cambiare, fare un'esperienza diversa e cercare di fare la differenza in un posto diverso". Piuttosto all'ex di Catania e Milan piace molto, calcisticamente, un altro connazionale: "Lautaro Martinez è fortissimo, ha bisogno di giocare da prima punta con continuità e avere la fiducia dell'allenatore. Con uno come Conte, che lavora molto e che tra gli italiani è tra i più forti, l'Inter quest'anno ha ridotto il gap con la Juventus".