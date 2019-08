Mazzarri continua a plasmare il Torino: oggi sessione tecnico-tattica

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Allenamento mattutino per il Torino con una sessione tecnico-tattica, preceduta da un lavoro sulla parte atletica in palestra. Walter Mazzarri ha fatto svolgere alla squadra alcune esercitazioni a tema e poi diretto una partita a tempo e campo ridotti. Domani in calendario una seduta pomeridiana al Filadelfia. A riportarlo è il sito ufficiale dei granata.