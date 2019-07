Mencucci: "Chiesa? Decideranno Commisso e la sua famiglia"

© foto di Federico De Luca

Sandro Mencucci, ex dirigente del club viola nell'era Della Valle, ha parlato così al TGR Rai Toscana: "Se ci fossero stati dei vincoli sarebbero stati messi in un contratto di vendita. Quando si vendono delle società bisogna fare riferimento a tutte le attività,le passività, eventuali vincoli esistenti e questi vincoli non sono presenti nel contratto. Federico Chiesa ha un contratto con la Fiorentina. Decideranno Rocco Commisso e la famiglia di Chiesa. Io credo che troveranno una soluzione ma questo dipende solo da loro e non dalla precedente proprietà. Io sono sempre pronto per la Fiorentina però capisco che vogliono partire da un foglio bianco. Abbiamo lasciato una società perfetta, dove sicuramente Rocco Commisso potrà fare bene quanto abbiamo fatto noi e anche meglio".