Mihajlovic sarà cittadino onorario di Bologna

Voto oggi in Consiglio Comunale, forse cerimonia in autunno

(ANSA) - BOLOGNA, 27 LUG - Bologna avrà un nuovo cittadino onorario, Sinisa Mihajlovic. Lo ha stabilito il Consiglio comunale che oggi ha approvato la delibera, con 26 voti favorevoli e tre contrari, che certifica il riconoscimento all'allenatore dei rossoblù non solo per i risultati sportivi raggiunti con la squadra, ma anche per avere affrontato i mesi difficili della malattia e il percorso di cura in città. La cerimonia potrebbe svolgersi in autunno. A presentare l'ordine del giorno con la richiesta della cittadinanza onoraria era stato, in dicembre, il consigliere comunale Gian Marco De Biase di al Centro Bologna. "Questo uomo ci ha fatto riflettere, durante la malattia non solo ha saputo mostrare l'immagine di chi non abbandona mai la speranza - ha commentato in una nota - ma ha sottolineato come non ci si deve vergognare di avere paura senza perdere la voglia di vivere". (ANSA).