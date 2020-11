Milan, 6-0 alla Primavera in partitella. A segno anche Ibra. Maldini presente a Milanello

vedi letture

Ripresa degli allenamenti per il Milan questo pomeriggio a Milanello con la squadra sempre a ranghi ridotti per gli impegni delle varie selezioni nazionali. Presente per assistere all'allenamento Paolo Maldini. In campo alle 15.00 - riporta la nota ufficiale del club - i rossoneri hanno disputato una partita di allenamento con la formazione Primavera (due tempi da 30 minuti ciascuno). La partita è terminata 6-0 per la prima squadra schierata così: Moleri, Conti, Musacchio, Kalulu, Hernández, Saelemaekers, Hauge, Castillejo, Maldini, Rebić, Ibrahimović. I sei gol sono stati segnati da Rebić, Ibrahimović, Castillejo, Musacchio, Castillejo e Hauge. Domani invece è previsto un allenamento pomeridiano.