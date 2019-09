"Adesso Boban mette fretta a Giampaolo", scrive questa mattina Tuttosport. Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo infatti, il tecnico del Milan deve cercare di dare in fretta una svolta alla stagione rossonera. La squadra che si è vista nelle prime quattro giornate di campionato è stata piuttosto deludente e in via Aldo Rossi vogliono vedere subito dei miglioramenti, magari già a partire dalla gara di domani in casa del Torino. La dirigenza rossonera non è contenta dell'avvio di stagione del Milan: in particolare, è il non gioco a preoccupare in via Aldo Rossi, anche perché l'ex Samp è stato scelto proprio per le sue capacità di far giocare bene le sue squadre. Lo stesso Giampaolo sa bene che ci sono tante cose da migliorare, vorrebbe più coraggio, più carattere, oltre che un gioco più brillante e veloce. La sua speranza è di ricevere risposte importanti dai suoi ragazzi già nel match di domani contro il Torino.