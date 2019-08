Milan, allenamento sotto gli occhi di Boban e Gazidis a Milanello

Allenamento sotto gli occhi di Gazidis e Boban per il Milan, che si prepara alla sfida amichevole in Kosovo di domani pomeriggio. In attesa degli ultimi ritocchi sul mercato, Giampaolo ha convocato 24 giocatori per la trasferta: assenti gli acquisti Duarte e Bennacer, così come Reina e Kessie.

📸 Training on the eve of the friendly under the watchful eyes of the management 🔴⚫️ 📸 L'allenamento alla vigilia dell'amichevole in Kosovo sotto gli occhi di Gazidis e Boban 🔴⚫#ForzaMilan pic.twitter.com/hBc3Rd35Io — AC Milan (@acmilan) August 9, 2019