Milan, Bonaventura: "Derby un sogno a cui non ci si abitua mai"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dal palco dell'Oratorio "S. Andrea" di Sesto San Giovanni, ospite dell'evento Junior TIM Cup "Il Calcio negli Oratori", il rossonero Giacomo Bonaventura ha parlato a tutti i bambini presenti. Queste le dichiarazioni raccolte da MilanNews.it: "Arrivare in una grande squadra era il mio sogno fin da bambino. Giocare nel Milan è come realizzare il mio sogno, ogni volta che scendo in campo è una grande emozione. Il derby? Quando ero piccolo potevo solo sognare una cosa del genere, quindi capisco che ho fatto strada. Ogni volta l'emozione è sempre più grande, non ci si abitua mai al derby. È sempre più bello".