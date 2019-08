Milan-Brescia, c'è uno spettatore speciale: Allegri in tribuna a San Siro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Uno spettatore speciale per Milan-Brescia. Sugli spalti di San Siro vi sarà infatti Massimiliano Allegri. Nessuna ombra su Marco Giampaolo: l'ex tecnico rossonero, campione d'Italia col Milan nel 2011, è stato infatti invitato da Massimo Cellino, oggi patron del Brescia. Ma che da numero uno del Cagliari fu il presidente che lanciò Allegri come allenatore in Serie A.