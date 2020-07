Milan, Capello si schiera: "Terrei Pioli e Maldini. Ibra? Se la Juve conferma Buffon e Chiellini..."

Altra estate, altra rivoluzione. Fa bene il Milan a cambiare di nuovo? A rispondere alla domanda sul futuro del club rossonero, su La Gazzetta dello Sport, è direttamente Fabio Capello: "Ripartendo da zero si perdono altri anni. Con tutto il rispetto che ho per i miei colleghi e Rangnick ha anche delle idee, credo che gli attuali dirigenti e l’attuale allenatore saprebbero esattamente dove mettere le mani per compiere subito il salto di qualità".

Voterebbe la conferma di Pioli in campo e Maldini alla scrivania?

"Sì. Pioli sta facendo un lavoro straordinario, chiamato in un momento difficile ha dimostrato di avere grande intelligenza, non solo tecnica e tattica ma anche di gestione. Paolo è cresciuto con me nella Primavera del Milan, lo conosco da sempre. Ha personalità e sa stare al suo posto: può essere utile in un ruolo definito, un personaggio simile merita rispetto. Un ruolo operativo, non di rappresentanza».

Vale lo stesso ragionamento per Ibrahimovic?

"Sono l’allenatore che l’ha portato in Italia, nel 2004 alla Juventus. Oggi lo vedo super responsabilizzato nel ruolo di leader. Se davvero il Milan deciderà di puntare in futuro su un gruppo giovane a maggior ragione la presenza di uno come Ibra sarebbe utile. Per lo stesso motivo chiediamoci come mai la Juventus conferma Buffon e Chiellini...".