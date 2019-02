© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In vista della sfida di domani contro la Lazio, il tecnico del Milan Gennaro Gattuso ha intenzione di effettuare due cambi importanti rispetto al suo 'solito' undici titolare: in particolare, racconta Sky Sport, nell'andata contro la Lazio resteranno fuori Ricardo Rodriguez e Calhanoglu, giocatori che saranno sostituiti rispettivamente da Laxalt e Borini. L'idea di Gattuso infatti è quella di 'allungare' la rosa e coinvolgere quanti più giocatori possibili con l'intenzione di avere tutti al massimo in vista dell'ultima parte di stagione.