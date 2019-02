Il tecnico del Milan, Gennaro Gattuso, ha convocato 23 giocatori per la sfida di Coppa Italia contro la Lazio in programma per domani all'Olimpico.

Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Reina.

Difensori: Abate, Calabria, Conti, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Strinic.

Centrocampisti: Bakayoko, Bertolacci, Biglia, Kessie, Montolivo, Paquetà, Borini, Calhanoglu.

Attaccanti: Castillejo, Cutrone, Piatek, Suso.



📋 The boss names a 23-man squad for the first leg of the #CoppaItalia semi-finals

Sono 23 i rossoneri convocati per #LazioMilan 🔴⚫️@BioscalinITA pic.twitter.com/jeCSoWv0Zy

— AC Milan (@acmilan) 25 febbraio 2019