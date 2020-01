© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mercoledì nel match di Coppa Italia contro la Spal, Stefano Pioli farà un po' di turnover, ma in attacco ci sarà ancora una volta Zlatan Ibrahimovic dal primo minuto: lo riferisce l'edizione del Corriere della Sera in edicola questa mattina che spiega come il centravanti svedese abbia bisogno di minuti e quindi giocherà anche contro i ferraresi. Altra panchina quindi per Piatek.