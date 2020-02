Milan, Ibrahimovic il giocatore più vecchio a segnare in un derby

Nel ko del Milan nel derby di stasera c’è comunque una nota positiva, rappresentata da Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese è infatti il giocatore più vecchio ad aver mai segnato con la maglia del Milan in un derby. Ibra ha segnato il gol del momentaneo 2-0 a 38 anni e 129 giorni.

38 - Zlatan #Ibrahimovic (38 years, 129 days) is the oldest ever goalscorer in a Milan derby in the Serie A history. Eternal.#InterMilan pic.twitter.com/1RGnhFwQKy

— OptaPaolo (@OptaPaolo) February 9, 2020