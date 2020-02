vedi letture

Milan-Juve, cinque diffidati tra i rossoneri: ci sono anche Ibrahimovic e Theo

Occhio al giallo in casa Milan in vista della sfida contro la Juventus in Coppa Italia. Stefano Pioli manderà infatti in campo cinque diffidati che in caso di ammonizione non potranno esserci al ritorno all'Allianz Stadium. Si tratta di Ibrahimovic, Kjaer, Castillejo, Theo Hernandez e Rebic, che dovranno dunque fare attenzione nella sfida di oggi a San Siro.