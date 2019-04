© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Arrivano buone notizie da Milanello in merito alle condizioni di Franck Kessie: il centrocampista ivoriano ha svolto oggi una prima parte dell'allenamento a parte e poi si è aggregato al resto del gruppo, lavorando per quasi tutta la seduta con i compagni. Il giocatore dovrebbe quindi essere regolarmente a disposizione di Gattuso per il match di sabato in casa della Juventus. Lo riferisce Sky Sport.