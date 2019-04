Milan, l'ex Nocerino su Gattuso: "Non capisco chi lo critica"

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex centrocampista del Milan, Antonio Nocerino, ha parlato della sua esperienza in rossonero e dell’attuale squadra di Gattuso: "Al Milan ho capito cosa significa giocare tra i campioni: gente come Ibra, Robinho e Seedorf si sentiva realizzata anche nel veder crescere un compagno meno dotato tecnicamente. Così diventa tutto più facile. Oggi ci sono giovani con grandissimi margini di miglioramento. Donnarumma. Romagnoli, Paquetà, Piatek... L’asse centrale del futuro è già lì. E poi c’è Gattuso".

In particolare, Nocerino ha parlato così in merito all'attuale tecnico dei rossoneri: "In Italia i tecnici vengono valutati per i risultati e il Milan è quarto da mesi, non capisco chi critica Gattuso. Sta facendo un lavoro eccezionale: ha riportato mentalità vincente e costruito una squadra che ha la continuità giusta per giocarsi la Champions nel momento clou della stagione".