Così come i cugini nerazzurri anche il Milan per celebrare il capodanno cinese ha deciso di realizzare le proprie maglie da gioco con i nomi dei calciatori scritti con gli ideogrammi. Divise, queste, che poi verranno messe in vendita con il ricavato che andrà a favore della Fondazione Milan.

🧧 Wishing a Happy New Year to all our Chinese Rossoneri fans 🔴⚫ 新年快乐 🇨🇳🐭

These exclusive jerseys will soon be available in our special charity auctions to support #FondazioneMilan and its projects. pic.twitter.com/8Fi21Hd6w2

— AC Milan (@acmilan) January 25, 2020