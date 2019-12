© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dal sito ufficiale del Milan arriva il report sull'iltimo allenamento del 2019 della formazione di Stefano Pioli. Presenti per assistere all'allenamento Paolo Maldini e Frederic Massara. Inizio in palestra con la consueta attivazione muscolare, la squadra si è spostata poi sul campo centrale per eseguire alcuni esercizi sulla rapidità e sulla reattività muscolare. A seguire, una serie di sfide su campo ridotto e alcune partitelle a tema, sempre su campo ridotto. Esercitazioni sui calci piazzati prima di rientrare negli spogliatoi.