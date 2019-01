Milan-Napoli, statistiche info e curiosità

Fonte: DAZN

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In vista della sfida di Serie A Milan-Napoli, prevista per sabato 26 gennaio alle ore 20.30, DAZN ha divulgato 10 curiosità sul match e le relative squadre.

1_Il Milan ha vinto solo una delle ultime 15 sfide contro il Napoli in Serie A (5N, 9P), 2-0 casalingo nel dicembre 2014.

2_Il Napoli è uscito sconfitto nell’ultima trasferta contro l’Inter in Serie A: i partenopei non perdono entrambe le sfide esterne contro le due formazioni milanesi in un singolo campionato dal 2010/11.

3_Il prossimo sarà il 200º gol del Milan contro il Napoli in Serie A: i partenopei diventeranno così la nona squadra contro cui i rossoneri hanno realizzato almeno 200 reti.

4_Il Milan ha mantenuto la porta inviolata in quattro degli ultimi sei incontri di Serie A, tanti quanti clean sheets nei precedenti 26 nella competizione.

5_Da quando Gattuso allena il Milan (inizio dicembre 2017) solo due squadre hanno ottenuto in media più punti dei rossoneri (1.77) in Serie A: Juventus (2.7) e Napoli (2.3).

6_In totale, tra campionato e coppe, Carlo Ancelotti ha collezionato 420 partite sulla panchina del Milan (238 successi), vincendo otto titoli.

7_Il Napoli ha incassato almeno una rete nelle ultime tre partite di campionato dopo aver tenuto la porta inviolata nelle precedenti tre: non subisce gol per quattro gare di fila nella stessa stagione di Serie A da febbraio 2017 (quando arrivò a sette).

8_Sia Milan che Napoli hanno recuperato 10 punti da situazioni di svantaggio in questo campionato, nessuna squadra ne conta di più.

9_Da inizio dicembre ad oggi solo due portieri hanno totalizzato quattro clean sheets in Serie A: Donnarumma e Handanovic, ma l'estremo difensore rossonero ha effettuato ben quattro parate in più di quello nerazzurro (25 a 21).

10_Il Milan è la vittima preferita di Lorenzo Insigne in Serie A (sei gol) – tra le squadre affrontate almeno 12 volte nel torneo i rossoneri sono una delle tre contro cui il fantasista italiano non ha mai perso (come Genoa e Torino).