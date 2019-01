Lucas Paquetà, nella sua prima da giocatore del Milan in Coppa Italia contro la Sampdoria, ha lasciato buone impressioni nei pensieri del tecnico Gennaro Gattuso. Tanto che, scrive la Gazzetta dello Sport, Ringhio sta seriamente pensando di schierarlo titolare anche in Supercoppa contro la Juventus. In particolare Gattuso sarebbe rimasto colpito dalla maturità tattica del giovane brasiliano arrivato nelle scorse settimane dal Flamengo.