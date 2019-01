Milan, per Paquetá sessione di allenamento intera in gruppo

Nuova mattinata di lavoro per il Milan, in campo a Milanello poco dopo le 11.30 in preparazione di Sampdoria-Milan, ottavi di finale di Coppa Italia in programma sabato 12 gennaio alle 18.00. Consueto riscaldamento iniziato in palestra prima di uscire sul centrale, dove la squadra ha proseguito la fase di attivazione muscolare attraverso una serie di esercizi tra gli ostacoli bassi. I portieri hanno svolto un lavoro specifico agli ordini del preparatore Valerio Fiori. Dopodiché è entrato in scena il pallone: spazio ad alcune esercitazioni tecniche utilizzando le sagome per poi passare a un esercizio più specifico sul possesso palla, con due squadre schierate su campo ridotto. Al termine Mister Gattuso ha dato il via alla parte tattica prima di giocare una partitella conclusiva sempre su campo ridotto. Anche questa mattina Paquetá ha svolto tutta la sessione in gruppo. Per la giornata di mercoledì 9 è previsto un solo allenamento mattutino: squadra in campo alle 11.30.