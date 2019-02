© foto di Daniele Buffa/Image Sport

I numeri di Piatek sono a dir poco impressionanti. Come riporta La Gazzetta dello Sport, per media-gol il polacco è secondo solo a Messi nei principali campionati europei. Il fuoriclasse argentino segna più di una rete a partita (1.03 per l’esattezza) mentre il giovane rossonero (26 gol in 27 partite complessive tra campionato e coppa) colpisce 0.96 volte a gara. Più distaccati gli altri bomber: Mbappè 0.87, Aguero 0.77, Lewandoswski 0.76.