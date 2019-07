Milan, Piatek sceglie la maglia numero 9 e sfida la "maledizione"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Con una "Story" pubblicata su Instagram contestualmente dal Milan e da Piatek, è stato reso noto che l'attaccante polacco ha preso la maglia numero 9 dopo aver indossato la 19 nello scorso campionato. "Ciao rossoneri, il mio nuovo numero è il 9" riposta la storia sul noto social network. Un numero che negli ultimi anni non ha portato particolarmente fortuna agli attaccanti rossoneri. L'ultimo ad avere avuto successo è stato Filippo Inzaghi, la cui ultima stagione risale al 2011-12. Da allora è partita la cosiddetta "maledizione": Pato è il primo ad esserne stato colpito. Il brasiliano era al suo ultimo anno in rossonero, in piena parabola discendente. La stagione seguente sei mesi disastrosi per Alessandro Matri. Il 2014-15 ci regala la doppietta flop Fernando Torres-Destro. E poi Luiz Adriano, Lapadula, André Silva fino all'insospettabile fallimento: Gonzalo Higuain.