© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Milan non ha iniziato il campionato con il piede giusto, vista la sconfitta all'esordio a Udine, ma i tifosi rossoneri sono pronti a sostenere la squadra. Per la gara contro il Brescia di sabato sono infatti previsti 50mila sostenitori a San Siro, pronti a farsi sentire per far cambiare marcia alla formazione di Giampaolo.