Milan, prosegue il recupero di Donnarumma: oggi ha lavorato a parte

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gianluigi Donnarumma non ha ancora completamente smaltito la lesione di primo grado del muscolo flessore della coscia destra. Secondo quanto riportato da MilanNews.it, infatti, il portiere rossonero non è ancora rientrato in gruppo e nella seduta di questa mattina a Milanello ha svolto lavoro a parte. Gattuso, nel corso della conferenza stampa che ha preceduto Juventus-Milan del 5 aprile aveva dichiarato che ci sarebbero voluti 4-5 giorni per rivedere Gigio in gruppo, al massimo una settimana. Non è da escludere, dunque, che Donnarumma possa recuperare per Milan-Lazio di sabato sera.