Milan, Reina: "Abbiamo chiaro come il mister pensa di giocare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ospite di Milan TV dopo la sfida persa contro il Benfica, Pepe Reina, portiere dei rossoneri, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul nuovo corso targato Marco Giampaolo: "Per ognuno di noi è importante mettere benzina nelle gambe in questo momento, prendere il ritmo per crescere, guadagnare fiducia e giocare come ci chiede di fare il mister. A me piace giocare fuori dai pali e avere una difesa alta che fa molto pressing. Abbiamo abbastanza chiaro come il mister pensa di giocare. Dovremo sicuramente aggiustare qualcosa ma è normale".