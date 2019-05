Milan, servono i gol di Piatek: a secco da oltre 500 minuti

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Milan dovrà cercare di ottenere 6 punti nelle ultime due sfide di Serie A per cercare di raggiungere l'Atalanta al quarto posto e per farlo, saranno necessari anche i gol di Krszysztof Piatek che non sta attraversando un momento particolarmente felice, dopo il grande inizio in maglia rossonera. Il centravanti polacco, infatti, non segna dalla sfida esterna contro la Juventus, come ricorda Tuttosport. Da quel gol, sono trascorsi ormai oltre 500 minuti.