Fonte: Dal nostro inviato a Milano, Antonio Vitiello

Non è un momento facile per il Milan di Gattuso, che rischia di dire addio definitivamente ai sogni Champions. Nonostante questo, i tifosi rossoneri continuano a sostenere i propri beniamini, cercando di spronarli in tutti i modi: nel secondo anello blu, prima di Milan-Bologna, è stato esposto uno striscione che chiede più coraggio ai giocatori in campo, citando Nereo Rocco: "Chi ha paura resti nello spogliatoio", si legge.