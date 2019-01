Milan, UEFA non vede di buon occhio l'investimento per Paquetá

Nella giornata di ieri, il Milan ha depositato in Lega il contratto di Lucas Paquetá, giocatore acquistato ad ottobre dal Flamengo per 35 milioni di euro più bonus. Secondo quanto riferisce Tuttosport l'UEFA, che sta tenendo d'occhio il club rossonero da diverso tempo per il Fair Play Finanziario, non avrebbe visto di buon occhio questo investimento, tanto che, nei giorni successivi alla conclusione dell'operazione con il Flamengo, ha recapitato in via Aldo Rossi una missiva con richiesta di spiegazioni sull'entità economica dell'affare Paquetá.