Milito: "Grande amore per il Genoa, che ricordi i due derby del 2008-2009"

vedi letture

Nel corso del suo intervento a Sky Sport, l'ex attaccante di Genoa e Inter ha ricordato la sua esperienza con la maglia rossoblu: "Tutti sanno l'amore che ho per il Genoa e per Genova. E' stata la prima squadra che mi ha accolto in Italia e in Europa e uno non si dimentica mai di questi momenti. Mi hanno accolto molto bene, mi hanno fatto sempre sentire a casa. Sarò sempre grato alla città e al Genoa. Ho avuto tanti momenti belli con quella maglia, soprattutto il mio ritorno dopo la Spagna. Ho avuto la fortuna di giocare due derby, sappiamo tutti com'è il derby a Genova. Ho avuto la fortuna di giocare quattro gol nei due derby. 1-0 all'andata, erano tanti anni che non vinceva il Genoa in casa della Sampdoria, sono emozioni belle che non si dimenticano".

Il derby della tripletta?

"Sono belle emozioni che mi rimangono nel cuore da sempre. Mi hanno trattato benissimo, mi hanno fatto sentire a casa. Ho un grande amore per il Genoa".

Chi può essere il Milito della Serie A?

"E' difficile. Ci sono tanti attaccanti che mi piacciono in A. Da Lautaro a Lukaku e Immobile ma ognuno ha le sue caratteristiche".