Mirabelli: "Messi per l'Inter è più di un sogno. Zhang lo voleva, ma c'era il FFP"

Lionel Messi per l'Inter è "più di un sogno". A rivelarlo è Massimiliano Mirabelli, ex capo degli osservatori del club nerazzurro ed ex ds del Milan, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva. "Chi vuole approfittarne potrebbe farsi avanti. Quando ero all'Inter il presidente Zhang parlava di mercato e diceva 'Voglio Messi', ma gli spiegammo che non c'era la possibilità anche per il Financial Fair Play. Posso assicurare che all'Inter è più di un sogno. Ora è a un anno dalla scadenza, poi rischierebbe il prossimo giugno di andarsene a zero. Sono scelte importanti da fare in Spagna, ma bisognerà pensare di non rimanere con un pugno di mosche in mano".