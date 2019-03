© foto di Stefano Porta/PhotoViews

Luciano Moggi storico dirigente del nostro calcio, nella sua rubrica per Libero ha parlato del caso Icardi: "Noi che dall'esterno non possiamo sapere quanto grave sia la situazione all'interno dello spogliatoio ma che per esperienza sappiamo che con le buone o con le cattive i dipendenti devono obbedire ai datori di lavoro, ci permettiamo di suggerire alla società di porre termine alla telenovela mettendo il silenziatore alla signora Wanda e chiamando l'interessato negli spogliatoi davanti ai compagni e a chi gli ha tolto la fascia".