Moggi a RBN: "Certe critiche ad Allegri arrivano da persone che capiscono poco di calcio"

Ospite del programma "Cose di Calcio" su Radio Bianconera, Luciano Moggi è tornato sulla vittoria della Juventus contro la Fiorentina e sulle critiche ricevute anche questa volta da Massimiliano Allegri: “Contro la Fiorentina la Juve nel primo tempo ha dato spettacolo - ha spiegato l'ex direttore generale dei bianconeri -. Nella ripresa è calata ed ha cercato di non subire. Troppo spesso chi commenta le partite tende a dimenticare che in campo ci sono anche gli avversari".

Alcuni commenti in particolare non sono piaciuti a Moggi: "Ho letto commenti quantomeno fuori posto di persone che invece che guardare le partite farebbero forse meglio a concentrarsi su altro. Critiche ad Allegri che avrebbe rimproverato Yildiz intimandogli di non attaccare la porta, una ramanzina che in un momento come quello che stava vivendo la Juventus invece ci stava tutta, ma evidentemente certe persone hanno trovato più utile alla squadra il passaggio al centro che McKennie ha tentato nei minuti finali della partita contro la Lazio e che ha portato poi al gol dei biancocelesti all'ultimo respiro. Con Yildiz, a mio modo di vedere, Allegri aveva abbondantemente ragione, perché in quel momento era necessario andare sulla fascia a cercare la bandierina per perdere tempo, non certo verso il centro dove se avesse perso palla avrebbe potuto favorire una ripartenza. Yildiz è forte ma è ancora un ragazzino, questo vuol dire che non è smaliziato come quelli un po' più grandi e con certe dinamiche deve ancora familiarizzare, il talento c'è ed è innegabile ma manca di esperienza, come è normale che sia a quell'età".

