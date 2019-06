Mondiale U20, il norvegese Erling Haland capocannoniere del torneo

Se il sudcoreano Kang In Lee si è aggiudicato il trofeo di miglior giocatore del torneo, al norvergese Erling Haland è invece andata la Scarpa d'Oro come miglior cannoniere del torneo. L'attaccante del Salisburgo ha firmato ben nove reti, tutte nel 12-0 rifilato all'Honduras, nonostante le appena tre gare giocate con la sua Nazionale.

Congratulations to 🇳🇴 Erling Haland, winner of the adidas Golden Boot with 9️⃣ goals 👟#U20WC pic.twitter.com/zxOSaD84Gr

— FIFA.com (@FIFAcom) 15 giugno 2019